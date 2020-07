Altro scippo contro la Juve Stabia.Ora basta

La Juve Stabia scende al Penzo di Venezia con un solo obbiettivo, quello di vincere. La prima frazione di gioco vede il Venezia e lo Stabia affrontarsi a viso aperto senza tatticismi.

La prima azione è delle vespe con Mastalli al 18′ che cerca di portare lo Stabia in vantaggio ma il pallone fa la barba al palo.

I veneziani rispondono con Montaldo che di testa indirizza il pallone verso la porta ma Provedel c’è.

Al 40′ Fazio salva in extremis su Longo.

Quando tutti stanno aspettando il fischio finale, il Venezia segna con Maleh che di testa batte Provedel dopo che Mastalli non è riuscito ad intervenire. C’è l’ ombra del fuorigioco ma il VAR in serie B nella regular season non c’è.

Nel secondo tempo la Juve Stabia tenta di pareggiare. Mister Caserta fa entrare Canotto e la musica cambia. Lo Stabia è più propositivo. Il goal comunque arriva con il solito Forte che riprende un cross rasoterra di Canotto .

Il goal è regolare perche il centravanti stabiese si trova dietro al pallone quando il suo compagno di squadra piazza l’assist rasoterra. Per l’ennesima volta la Juve Stabia e Forte vengono scippati di un goal netto.

Anche per questo, ma non solo la Juve Stabia sta lottando per non retrocedere. Le Vespe non demordono e con il piedino magico di Calò tenta di mettere in difficoltà la retroguardia veneziana.

La squadra lagunara risponde con Longo che in mezza rovesciata tenta la via del goal. Ancora la Juve Stabia che tenta il pareggio ma Troest e Addae si contrastano a colpire il pallone di testa.

La partita scivola via con la Juve Stabia che attacca ed il Venezia che risponde in contropiede.

Alla fine Fiordalino spreca il raddoppio davanti ad un grandioso Provedel , sempre uno dei migliori. La sfida finisce con la Juve Stabia che perde. E’ una sconfitta dolorosa in quanto le dirette concorrenti hanno vinto.

Infatti vincono il Cosenza sul Pisa per 2-1 all’ultimo istante. Vince il Trapani in uno scontro diretto con la diretta concorrente Pescara, che ha sconfitto alla ripresa proprio le Vespe che adesso devono vincere con la Cremonese e il Cosenza . Due sfide due partite della vita