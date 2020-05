Altro che distanziamento sociale, lo Sceriffo ora pensa ai voti!

Di Vincenzo Famiglietti

Ne eravamo sicuri. Solo chi non conosce il mondo, la strada, la storia e la politica poteva pensare che le sceneggiate televisive dello show man del momento, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, fossero solo frutto della grande responsabilità politica e di un picco di filantropia. Il personaggio in questione ha gestito senza ombra di dubbio bene l’emergenza covid in Campania, e gliene va dato atto, però poi vien da ricordare le sagge parole del grande giornalista Idro Montanelli “Ho imparato a non parlare mai bene di un politico prima che sia morto”. Perché alla fine, almeno gli italiani, ti deludono tutti.

De Luca, infatti, non smentisce chi lo conosce bene e rilancia subito la proposta di votare, per le prossime elezioni regionali, in estate “«Tenetevi pronti che si vota a luglio”, ha appena annunciato in pompa magna lo sceriffo salernitano, secondo quanto riportato dal mattino.it. Una fretta esagerata in piena emergenza pandemia, con l’insoluto rebus di una temibile nuova ondata di contagi. Tutti lontani da tutti, ma per correre ai seggi non c’è pericolo che tenga. De Luca rispetta le previsioni dei detrattori e vuole mandare i cittadini alle urne, concentratissimo sull’accentramento dell’opinione pubblica sul suo momento di grande popolarità e prestigio.

I cittadini campani sono tenuti a rispettare le sue rigide-ed anche giuste non lo mettiamo in dubbio-regole sul distanziamento sociale, lo sport all’aperto, gli affetti, ma poi possono accalcarsi per andare a votare. Per lui. Ovvio. Altrimenti che politico professionista sarebbe il leggendario sceriffo. Che una ne fa di buona, eppoi si presenta per la sua vera natura. Di ottimo comunicatore ma anche di furbissimo gestore della poltrona e del potere. De Luca sa bene che oggi la sua popolarità sul territorio è alle stelle e vuole sfruttarla per farsi rieleggere alla guida della regione. Non è Fabio Fazio il “fratacchione”, come l’ha definito il salernitano, ma è Vincenzino.

Tornando all saggio pensiero, citato prima, del grande Montanelli sui politici che prima ti fanno pensar bene eppoi ti deludono: ricordate gli elogi sperticati tutto il mondo all’indirizzo dell’ex sindaco e governatore Antonio Bassolino e il suo nuovo rinascimento napoletano degli anno 90? Come è finita? Con una pioggia di polemiche per lo scandalo di terra dei fuochi.

Se vogliamo ricordare un’altra citazione-l’ultima per carità- calzano a pennello le parole di Alcide De Gasperi, uno dei padri fondatori della Repubblica Italiana “Lo statista è colui che pensa alle future generazioni, mentre il politico si preoccupa solo delle prossime elezioni”. Ed in questo, già lo dicemmo, De Luca è doc. Laurea con lode per lo sceriffo. Che, come volevasi dimostrare, sembrerebbe non mettere solo al centro del progetto la propria popolarità finalizzata al bene comune, ma si dedica già alla sua probabile ed imminente rielezione.