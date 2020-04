Altri due contagi a Castellammare di Stabia.

A Castellammare di Stabia la protezione civile ha comunica che nella giornata di pasquetta è risultato positivo un 42 enne. Il paziente ha riscontrato sintomi febbrili e problemi respiratori. Sintomi tipici della sindrome da Covid -19 L’uomo dopo che è stato effettuato il tampone, risultato positivo, è subito stato posto in uno stato di quarantena. Attualmente è in isolamento domiciliare insieme con il suo nucleo familiare. In serata è arrivata un’altra brutta notizia che ha sconvolto la popolazione stabiese. Un cittadino è risultato positivo dopo che era perfettamente guarito. La guarigione precedente era stata confermata dall’analisi dei due tamponi che erano risultati negativi. Ciò sta a significare che ci può essere una reinfezione del virus Tale reinfezione non è stata ancora spiegata tutt’ora dal comitato scientifico né dall’ OMS(Organizzazione Mondiale della Sanità) è potrebbe essere un pericolo da non sottovalutare prima di passare alla cosiddetta fase 2. Sarebbe opportuno un terzo tampone per confermare la completa guarigione del paziente. Tale tampone potrebbe essere quello rapido cioè quello basato sul test sierologico per la ricerca degli anticorpi di tipo IgM e IgG. Complessivamente sono 7 i pazienti che sono riusciti a vincere la loro battaglia contro il virus a Castellammare. La notizia di questa guarigione è stata commentata così dal sindaco della città delle acque: «Questo è un bel segnale di forza e di speranza per chi oggi lotta per superare questo ostacolo e guarire dall’infezione» ha commentato il sindaco Gaetano Cimmino. In definitiva il bilancio al 13/4/2020 è di 34 contagiati di cui 11 operatori sanitari.Tuttora i positivi sono 22 i guariti sono 7 e i deceduti sono 5 di cui un medico ( Giovanni Tommasino). I tamponi analizzati fino ad ‘ora sono 314 Da domani gli operatori sanitari saranno sottoposti a misurazione della temperatura corporea prima d’iniziare a lavorare, al fine di preservare la salute dei pazienti e dei colleghi