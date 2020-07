Altra magia del Papu al Tardini di Parma

Parma – Atalanta è una partita destinata solo agli almanacchi de calcio. La squadra bergamasca utilizza queste partite solo per prepararsi alla sfida contro il PSG. La partita vede i parmensi disputare un ottimo primo tempo. La gara vede la squadra di D’Aversa insidiare i bergamaschi prima con Gagliolo il cui tiro ravvicinato è parato da Gollini. Poi è il turno di Kulusevski, che da lontano colpisce il palo. La squadra di Gasperini sembra essere la brutta copia di quella ammirata fino ad ‘ora come se la benzina nel motore fosse finita. La squadra parmense continua nella ricerca al goal con Kucka ma il suo tiro è fuori di poco. Allo scadere c’è il goal di Kulusevski, che mette lì ultimo sigillo allo stadio Tardini.(43′) Azione di Gervinho che al limite dell’area passa a Kulusevski, che dopo un rimpallo fortunato tira e segna portando meritatamente in vantaggio i nero.scudati. Nel secondo tempo pareggia l’Atalanta con punizione violenta di Malinovskyi(70′). Ma l’Atalanta ha un piccolo genio di nome Papu Gomez. L’argentino inventa un tunnel da lunga distanza e poi scaglia un tiro che gonfia la rete (84′). Parma-Atalanta 1-2 La prossima è ultima partita sarà Atalanta –Inter fra due squadre che avranno solo rimpianti ma non gloria.