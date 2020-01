All’Olimpico va in scena Paperissima show

Roma -Lazio è tra i derby è il più bello e sentito.

Su gli spalti si può ammirare un meraviglioso spettacolo. La Lazio, dopo la sconfitta del San Paolo, deve concentrarsi sul campionato.

Una vittoria gli permetterebbe di raggiungere una zoppicante Inter che ha pareggiato con il Cagliari.

La Roma invece con una vittoria confermerebbe il periodo di grazia ed una vittoria potrebbe permettergli di cullare sogni europei.

La Roma presenta la copia dei laterali Santon-Spinazzola al posto di Florenzi -Kolarov scegliendo una tattica prudente.

Primi 15’ di marca giallo-rossa ma azioni degne di note una sola ,un tiro di Cristante deviato in angolo.

La Lazio si rintana nella propria metà campo e non lascia spazi alla Roma. Al 26 c’è una Strakosciata.

Cross dalla sinistra il portiere laziale esce male e Dzeko lo beffa.

La Roma è una furia. Ancora Under il cui tiro viene respinto, arriva Dzeko ma il pallone è deviato in angolo. Altra azione al 28’ con un colpo di testa di Dzeko che va fuori.

Al 33 ‘paperone di Paulo Lopez che di pugno vuole respingere il pallone, sembra fuori, si ostacolano il portiere e Smalling e Acerbi insacca per l’1-1.

E’ il derby delle paperissime.

Al 44’ palo di Pellegrini. Un primo tempo in cui la Roma ha dominato finisce 1-1.

Nel secondo tempo la Roma ha una partenza sprint.

Spinazzola va sul fondo e passa a Veretout ma il tiro di quest’ultimo va fuori.

Al 49’ rigore per fallo su Kluivert dopo che Under con un tocco magico si era liberato sulla destra e aveva crossato al centro.

L ‘arbitro viene invitato ad andare al VAR e dopo decide che non è rigore.

Fase della partita interlocutoria quella che va dal 55 ‘ al 68’ dove c’è solo una bella azione di Correa il cuoi tiro è respinto da Smalling.

Al 69’ altra papera di Strakoscia che non respinge bene il pallone arriva a Dzeko che tira ed il portiere ci mette la faccia fisicamente.

Luis Alberto esce scontento della sostituzione.

Al 72’ Kluivert tira ma il pallone va fuori per la disperazione di Fonseca. La Roma ha in Under il giocatore più in forma.

Da un suo assolo la Roma con Dzeko mette in difficoltà la squadra laziale.

Fonseca cambia idea e sostituisce Kluivert e non Under con Perotti.

La Lazio risponde con Milinlovic Savic il cui tiro da esterno va fuori.

Il derby delle papere finisce 1-1 e l’Inter ringrazia.