Allan saluta i napoletani

L’avventura a Napoli di Allan sta per volgere al termine, il centrocampista brasiliano è in procinto di trasferirsi in Inghilterra; all’Everton di Carlo Ancelotti. Il classe ’91 – ex Udinese – proseguirà la sua carriera in Premier League ritrovando il suo ex tecnico in quel di Liverpool. Il calciatore, da domenica, ha lasciato il ritiro in Castel di Sangro, rientrando a Napoli per radunare le sue cose e volare verso oltremanica. Addio che era nell’aria da molto, preannunciato anche dal presidente Aurelio De Laurentiis nell’intervista rilasciata lunedì:

“Allan? Siamo ai saluti finali. Andrà all’Everton”.

Ieri sera, nella stessa città partenopea, il calciatore ha avuto una cena con degli amici napoletani nella quale ha dichiarato loro la sua partenza. Immortalato in un video ha ringraziato i tifosi:

“Vuoi dire qualcosa al popolo napoletano? Solo grazie di tutto”.