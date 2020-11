All. Rjeka: “8 positivi, formazione da inventare”

In vista dell’imminente sfida di Europa League tra Napoli e Rjeka giovedì al San Paolo, l’allenatore della formazione ospite ha esposto il suo problema riguardo gli 8 positivi della sua rosa, ecco le parole: “Siamo pronti ma… Così. In questa situazione. Abbiamo avuto ora solo due giorni per poterci allenare insieme e il fatto che in ben otto siano assenti complica le cose. Il mister ha poi analizzato la sua sfidante: “Napoli? Sono pericolosi, saranno arrabbiati per l’ultimo ko. Hanno avuto dei risultati negativi, in Europa sono tre squadre con sei punti, figuriamoci se ci prenderanno sotto gamba. Non credo ci sottovaluteranno. Vogliamo essere competitivi, dobbiamo fare il massimo anche noi”. Sono forti, veloci, in transizione, negli ultimi 30 giocano bene. Hanno giocatori tecnicamente fortissimi, guardo la Serie A con attenzione e sono dominanti in grandi parti delle sfide. Hanno avuto qualche risultato negativo ma sono spesso padroni del gioco, mi piace come Gattuso li fa giocare: pressione alta, è un team top, sarà una delle contendenti per vincere l’Europa League”.