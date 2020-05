Alciato:”E’ scoppiato il caos”

Alciato da Sky Sport 24:” E’ scoppiato il caso. I club di serie A ed i giocatori sono in rivolta contro il protocollo instituito dalla commissione medico scientifica del governo. Nessuno vuole andare in ritiro. Due le riunioni accese in queste ore. La prima dell’associazione calciatori. e l’altra della lega calcio hanno avuto lo stesso esito , un terremoto sportivamente parlando. Tanto che ci sarà una riunione alle 12 tra la lega e la federcalcio. Da una parte ci sarà il presidente Gravina e il segretario generale Brunelli e dall’altra parte ci saranno l’amministratore delegato De Siervo e il dottor Casacco presidente dei medici dello sport e membro della lega e il dottore Nanni. Si discuterà parecchio.In particolare su due fronti. Una la quarantena di gruppo in caso di positività al CV19 e della responsabilità dei medici sportivi. In pratica le richieste fatte dal governo e recepiti dalla FIGC Le squadre di club si lamentano di problemi logistici di strutture non adatte ad ospitare ritiri cosi lunghi. Obbiettivo della riunione di far partire un confronto sempre sul protocollo con i ministri Spadafora e Speranza. Si rischia il muro contro muro. Se la situazione non si dovesse sbloccare allora gli allenamenti potrebbero continuare in maniera individuale e non di gruppo. Nella rivolta la capofila è l’Inter. I giocatori vogliono riprendere con le dovute certezze. La volontà è quella di andare in ritiro due settimane prime del 13 giugno termine fissato dalla lega di serie A come data della ripresa. L’incontro tra Gravina ed il governo si fa più urgente.”