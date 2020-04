Alciato:” Gravina tenta d’incontrare il governo ma il governo non fissa una data!”

Alciato a Sky:” Spadafora ha detto che la ripresa del campionato doverebbe riprendere solo se l’incontro tra il comitato scientifico ed il governo e la federcalcio andrà a buon fine. La conditio sine qua non è che il protocollo deve essere accettato dalla commissione medico scientifica in caso contrario si sospendere definitivamente il campionato in corso. L’unico problema è che la data in cui si dovrebbe riunire la commissione medica scientifica non è stata ancora fissata.Il presidente è prnto a parlare con la commissione medico-scientifica.Gravina è pronto a portare avanti tutti gli aggiornamenti del protocollo salva salute dei giocatori ma non è stata fissata ancora la commissione nè la data dell’incontro.C’è una questione di tempo più si va avanti più c’è la possibilità che slitti la ripresa del campionato.