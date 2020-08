Albarella:”Per allenarsi non c’è tempo”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Oggi come oggi è impensabile per una squadra non lavorare in forma specifica. Qualche anno fa si lavorava molto sull’aspetto fisico e il pallone compariva dopo una settimana. Il calcio negli ultimi anni è cambiato moltissimo, ancora di più per questa stagione in cui non ci sarà tempo di fare la preparazione. Sarà l’occasione da cogliere per mettere in discussione le metodologie di allenamento”.