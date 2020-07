Akatugba:” Napoli, Osimhen sta arrivando”

“A tutti i miei amici di Napoli, non preoccupatevi: il ragazzo sta arrivando”. Lo ha scritto sui social Oma Akatugba, amico del bomber nigeriano, Victor Osimhen, e giornalista. Oma ha postato una foto in cui è in corso una video-chiamata – presumibilmente delle ultime ore, c’è l’orario, 11.13 – con l’attaccante del Lille, conferma ulteriore dell’ottimo rapporto tra i due e del fatto che la trattativa sia ormai ad un passo dalla conclusione. Ecco il tweet:

To all my friend in Napoli. Worry not. Your boy is coming.

A tutti i miei amici a Napoli. Non preoccuparti. Il tuo ragazzo sta arrivando. pic.twitter.com/5HZQBNSWZ7

