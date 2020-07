Akatugba:” Dipende da DeLa l’ufficialità di Osimhen al Napoli”

Sono ore frenetiche per l’arrivo a Napoli di Victor Osimhen. Ormai manca solo il tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis per sancire l’ufficialità dell’affare. A tal proposito, l’amico giornalista del prossimo attaccante azzurro Oma Akatugba, con un messaggio su Twitter, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa rispondendo ad un tifoso che gli chiedeva quando ci sarà l’annuncio del trasferimento di Osimhen al Napoli: “Ha già firmato. Non posso sapere quando sarà annunciato. Dipende da Aurelio De Laurentiis”.