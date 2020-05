Ai disabili a Castellammare di Stabia ci pensa il sindaco

Un bonus da 600 euro per le persone con disabilità non coperte dal fondo non autosufficienti. È online l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’erogazione del bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare.