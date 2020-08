Agente Insigne:” Lui è sempre allegro e fiducioso!

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’: “Non so come si è svegliato Insigne, ma lui è sempre molto allegro e fiducioso. Avverte ancora un po’ di dolore, ma spero ci sara. Col Barcellona sarà una partita importante, può salvarti da una stagione non bellissima ma non deve nemmeno essere vista come la partita della vita, non vorrei si creasse troppa pressione, il Barcellona è fortissimo. Non è l’ultima spiaggia per l’allenatore o qualche giocatore. Il Napoli in tutte le partite che contano veramente si fa trovare pronto, è vero che la partita è un Davide contro Golia ma sono fiducioso nel fatto che il Napoli possa entrare in campo con la stesa giusta, senza nulla da perdere e mostrando il proprio gioco.