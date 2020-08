Ag Osimhen:”Victor è una macchina da goal!”

L’agente di Osimhen ha rilasciato un’intervista alla radio ufficiale del calcio Napoli Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss

Può descriverci Osimhen da un punto di vista tecnico?

“E’ un goleador naturale, un vero bomber. Questo tipo di calciatori in Serie A di solito hanno molto successo. E’ un calciatore che attacca lo spazio, lavora molto sul campo, aiuta anche in fase difensiva. E’ un giocatore completo e Gattuso potrà migliorarlo. Tra qualche mese staremo parlando di un top player”.

Può risolvere i problemi offensivi del Napoli?

“E’ focalizzato per segnare il maggior numero di gol possibile”

Come mai ha scelto il numero 9?

“E’ una macchina da gol. Ha scelto la numero 9, ma non gli frega nulla del numero di maglia. Pensa solo a scendere in campo e far gol”.