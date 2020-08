Ag.Osimhen:” Victor voleva scendere in campo!”

Osita Okolo, membro dell’entourage e cognato dell’attaccante azzurro Victor Osimhen, è intervento al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: “Victor ha visto la gara tra Barcellona e Napoli: mi ha detto che avrebbe voluto giocarla per aiutare i nuovi compagni di squadra! E’ dispiaciuto per l’eliminazione perchè la squadra si è fatta rispettare nonostante avesse di fronte un club forte come il Barcellona. Osimhen avrà un ottimo impatto con il Napoli, ne sono certo. Ha tanta voglia di far goal: è un ottimo finalizzatore e verrà per fare ciò che meglio gli riesce, ovvero segnare.

Sarà a Castel di Sangro per il ritiro nelle date stabilite dal club per la preparazione. Presto si unirà al gruppo per iniziare questa nuova avventura. Gli obiettivi sono chiari: vuole giocare la Champions League, questo vuol dire che aiuterà il Napoli dando sempre il massimo e cercando di segnare il maggior numero di goal per ritrovare questa competizione. D’altronde, la crescita del Napoli nel tempo è stata costante ed il palcoscenico che merita è sicuramente la Champions League. Leggo molti paragoni sui campioni del passato, ma a me piace immaginare Victor con caratteristiche simili ad Eto’o e Drogba”.