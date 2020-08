Ag Osimhen:” Victor è felice, non vede l’ora di tornare a Napoli “

William D’Avila, agente del nuovo acquisto del Napoli Victor Osimhen, ha espresso la sua gioia con un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ stato un grande affare e, come sempre in operazioni di questa portata, c’è bisogno di molta organizzazione. Victor è felice, non vede l’ora di tornare a Napoli per iniziare a lavorare con la sua nuova squadra”.

E’ vero che questo trasferimento è stato difficile o Victor è stato subito sicuro della scelta? “Non è stato difficile, ma lungo. Abbiamo preso tempo per essere sicuri che fosse la scelta giusta. C’erano diversi club alle spalle in pressing, ma dopo un po’ di riflessione ci siamo convinti che la scelta Napoli fosse quella giusta. Oggi sono sicuro di questa decisione. Napoli è il club giusto per raggiungere risultati e successi, ne è convinto Victor e lo sono io”.

Quali sono gli altri club che realmente hanno provato a ingaggiare Osimhen? “Questo non è importante. C’erano club in Germania e in Inghilterra. Ma la cosa più importante è stata la decisione finale, quella giusta, il Napoli. E oggi è contento, come tutti, per questa scelta”.