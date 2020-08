Ag Osimhen:” Sono stati tutti decisivi per l’arrivo di Osimhen!”

L’agente di Victor Osimhen ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del Napoli, radio Kiss Kiss. In questa parte elogia tutto lo staff azzurro ed in particolare il capo degli osservatori Micheli

Quanto sono stati importanti Gattuso, Giuntoli e De Laurentiis in questa trattativa? “Ognuno di loro sono stati molti importanti. Ognuno di loro hanno parlato con Victor e ognuno di loro sono una parte della ragione per cui lui ha scelto il Napoli, con tutti loro ha parlato singolarmente. De Laurentiis gli ha detto cosa ci si aspetta da lui e l’ha messo subito a suo agio per quanto riguarda il progetto. Giuntoli è stato l’uomo-chiave, ha lavorato duro, telefonate no stop per convincere il giocatore. Ha avuto colloqui singoli anche con Gattuso, con il quale si è sviluppato subito un grandissimo feeling. Menzione speciale anche per Maurizio Micheli, uno dei collaboratori di Giuntoli”

Osimhen ha già parlato con qualche compagno di squadra? Tipo con Koulibaly circa il razzismo?

“Ha parlato con diversi compagni. Sapeva già benissimo che il razzismo nel calcio è ovunque, non solo in Italia. Con i compagni ha parlato di come si gioca, dell’atmosfera che si respira e tutti loro l’hanno messo a suo agio”.