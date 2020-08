Ag. Insigne:” Ecco cosa è successo a Lorenzo Insigne”

L’agente d’Insigne ha parlato ai microfoni DI Marte Sport live ha parlato dell’infortunio d’Insigne.. Ecco le sue parole:

Recupero?

Lui aveva ricevuto un colpo ma non se n’era nemmeno accorto, poi ha sentito un dolore forte e ha pensato potesse essere qualcosa di importante, poi ha capito che aveva subito un colpo. Ha preso una botta, ed ovviamente ha pensato anche al fatto che poteva saltare il Barcellona. E’ fiducioso, starà ai dottori dare l’ok ma lui farà di tutto per essere in campo.Test definitivo? Sarà valutato giorno per giorno, la valutazione magari sarà fatta l’ultimo giorno utile. Lorenzo vuole esserci a tutti i costi, vediamo.