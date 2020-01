Ag. Hysaj: “Gattuso gli ha ridato fiducia. Sul rinnovo…”

Mario Giuffredi, agente di Elsei Hysaj e Giovanno Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live, soffermandosi ovviamente sul suo assistito:

“Con Gattuso Hysaj ha ritrovato fiducia ed è tornato ad esprimersi ai suoi livelli. Lo ha dimostrato anche ieri contro il suo mentore, Maurizio Sarri. Gattuso ha dato un parere positivo per il rinnovo del contratto, ne stiamo parlando. I tempi sono a fine febbraio: se ci riusciamo, l’accordo si farà, altrimenti sarà ceduto a giugno.

Di Lorenzo o Hysaj? Sarà un problema di Gattuso, non faccio l’allenatore, ma quando hai giocatori bravi non ci sono difficoltà, basta farli ruotare al momento giusto. Gattuso ha dato fiducia e autostima alla squadra. Nel calcio la testa conta più di tutto. Il Napoli è stato perfetto ieri anche dal punto di vista tattico. In attacco secondo me il Napoli non prenderà nessuno, a parte Politano: ci sono Milik e Llorente.

Demme mi ha sorpreso tanto, lo avevo visto contro la Fiorentina e non mi era piaciuto. Ieri ha fatto benissimo, è un grande giocatore ed è quello che serviva al Napoli. Ha personalità e tatticamente è davvero forte. Dà serenità a tutti i giocatori, è fondamentale. Lo ha voluto Gattuso che lo seguiva già al Milan”.

