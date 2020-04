Acerbi:” Senza contatto che calcio è!”

Prima il calcio inteso come spettacolo, poi tutto il resto. Francesco Acerbi ha le idee chiare. Il difensore della Lazio, ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ha commentato la situazione: “È dura stare fermi chiusi in casa, ma è importante tornare presto alla normalità. Come Assocalciatori puntiamo alla ripresa ma solo con la massima sicurezza e con le giuste precauzioni. Un ritiro lungo? Non credo che stare 3 mesi in ritiro sia la soluzione e la scelta più opportuna”.

“Campionato nell’anno solare? Sono tutte ipotesi, ma è un po’ difficile perché poi c’è l’Europeo. Io spero che finisca questo campionato il prima possibile, con tutte le sicurezze possibili, per poi partire con il prossimo magari il 31 settembre giocando a Natale. Se non potrà esserci contatto non è calcio, vanno bene tutte le precauzioni e il no agli spettatori. Ma non posso far fare gol un avversario perché non posso toccarlo, sarebbe un altro sport”