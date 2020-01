A Villa Stuart va in scena il Rhamani-day

E venne il giorno di Amir Rrahmani. Il difensore che il 24 febbraio prossimo compirà 26 anni è arrivato a Villa Stuart in questi minuti, dove sosterrà le visite mediche con il Napoli. In basso il video del nostro inviato a Roma, mentre il difensore – tra le rivelazioni del campionato – si appresta ad entrare nella clinica per il consueto iter. Il centrale resterà all’Hellas fino a giugno, per poi trasferirsi in azzurro per la prossima stagione.

Il costo dell’affare è stato di circa 14 milioni (qui per tutti i dettagli), un investimento importante per il Napoli che dall’Hellas vorrebbe acquistare anche il centrocampista Amrabat allargando l’operazione e bruciando la concorrenza (qui per le ultime sulla trattativa)