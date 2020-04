A Stabia vergognosa lettera anonima contro un operatore sanitario!

Vergognosa lettera messa nella posta di un operatore sanitario. Ecco il messaggio di vergogna verso chi lavora e cerca di proteggere la salute della popolazione rischiando la propria vita. «Ci farete infettare tutti. Continuate a portare il virus dai vostri ospedali». Il messaggio è stato trovato nella casella postale del signor Alfredo Botta. Messaggio proveniente da una persona tanto anonima quanto vigliacca. Il povero operatore sanitario a cui va la solidarietà di tutta la cittadinanza stabiese e di tutti gli operatori sanitari non si è arreso e ha deciso di rispondere all ’infamante lettera in questo modo. «Vogliamo ringraziare chi ha avuto questo pensiero per noi – si legge nella lettera di risposta -. Noi negli ospedali ci andiamo per lavorare e questo ci fa onore, consapevoli del fatto di poter portare il virus all’interno delle nostre case.” E veramente così. Povere persone che rischiano quotidianamente per salvaguardare la vita anche chi vigliaccamente ha messo nella casella postale la missiva.