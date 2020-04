A Stabia il Sabato Santo porta una buona novella

Il Sabato Santo porta una buona notizia per la cittadina delle acque. Finalmente sono guariti tre pazienti che erano risultati positivi al Covid 19. Sono un medico di 61 anni, della sua consorte di 58 anni e di un uomo di 70 anni entrambi sottoposti ad un due tamponi che hanno dato ,esito negativo. A questa notizia il sindaco di Castellammare di Stabia ha affermato raggiante: “E’ una notizia che ci rallegra anche in vista della Santa Pasqua. L’ASL ha comunicato che su 11 tamponi analizzati sono nessuno è risultato positivo. Siamo al terzo giorno consecutivo. In totale al momento ci sono 31 contagiati di cui 20 tutt’ora positivi 5 deceduti 3 e 6 guariti. In isolamento domiciliare ci sono 110 persone che possono essere identificate come cittadini positivi. sospetti o venuti a contatto con altri positivi o sono persone in attesa dell’esito del tampone.