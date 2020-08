A Sorrento tempi rapidi per il tampone anti CV19

A Sorrento si possono eseguire test anti Covid e avere la risposta dopo 51 minuti. Questa è la bella notizia che arriva dall’ospedale Ospedale Santa Maria La Misericordia di Sorrento. Stamattina è stato inaugurato un centro d’analisi dei tamponi anti Covid 19

Questo centro è alloggiato nel laboratorio d’analisi dell’suddetto ospedale Tale strumento è uno strumento all’avanguardia che accorciia i tempi di attesa per l’analisi dei tamponi. Si potrà fare l’analisi del tampone anti Covid 19 praticamente in casa evitando le attese in altre strutture. ”Erano presenti alla cerimonia il presidente Costanzo Iaccarino , il direttore generale Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto. Presente il sindaco, Giuseppe Cuomo, il direttore di presidio e l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento.Ecco alcune immagini dell’apparecchiature che l’Ospedale di Sorrento ha potuto mostrarci.