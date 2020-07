A Sky Ospina batte Meret 2 – 1

Negli studi di Sky Sport l’originale si dibatte senza animosità su cui dovrebbe giocare tra Ospina e Meret nella sfida tra Barcellona- Napoli. Bucciantini propende per Ospina, Condò per Meret e Minotti per Ospina che dice: “Penso che giocherà Ospina non solo per l’esperienza ma anche per ciò che vuole Gattiso. Anche nell interpretazione del ruolo di portiere. Bucciantini invece dice: ” Vorrei Meret ma giocherà Ospina”