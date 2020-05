A Roma un solo coro: “Il campionato non deve ripartire”

Dopo i tifosi del Napoli che in maniera civile hanno protestato contro la ripresa del campionato di serie A 2019-20 anche a Roma si è innalzato un solo coro:” Non bisogna ripartire” Infatti più di uno striscione è comparso nella zona capitolina. Ad esporlo sono stati i supporters giallo-rossi che per rispetto delle vittime e per chi oggi non ha di che mangiare hanno fatto sentire la loro voce, che è quella poi di tutti i tifosi del’Italia pallonara. Ecco come recitano i due striscioni. Il primo “Il concetto è chiaro, per voi conta meno la salute del denaro! Finché l’emergenza non è finita, nessuna partita! Società e calciatori donate soldi e tamponi a famiglie e dottori!“Il secondo dice:” “Italia in emergenza sanitaria e sociale. Questo campionato si deve fermare!”