A Porta a Porta va in scena un triangolo d’opinioni sull’Italia

Polito, vice direttore del Corriere della sera e stabiese doc, ospite via Skype della trasmissione di Bruno Vespa a”Porta a Porta.” Qui si discute insieme con la Meloni e Vespa dell’intricata situazione socio-economica -politica dell’Italia.

Vespa:” Franceschini ha detto che Conte studia e decide bene il M5S ha detto che sta con il Premier. Allo stato c’è il Movimento 5 Stelle con la Lega e Fratelli d’Italia Dall’altra parte c’è Berlusconi, Italia Viva di Renzi e il PD Cosa sta succedendo?

Polito:” E c’è la Confindustria!”

Vespa: Si c’è la Confindustria pure”

Polito:” Bene sono saltati tutte le divisioni politiche tradizionali e ne vedremo delle belle. Perché la vicenda politica quando finirà l’emergenza sanitaria sarà molto pativa. Intanto bisogna dire che una cosa che Conte stasera ( ieri per chi legge) ha detto qualcosa di nuovo sulla situazione politica , qualcosa che è più vicina ai desideri dell’onorevole Meloni presente in tv. Conte finora aveva detto non le useremo, li abbiamo provato soltanto perché già usati da spagnoli e portoghesi che sono con noi nella battaglia sugli Eurobond ma non li useremo. Stasera invece ha detto:” Vediamo come questo contratto o queste condizioni dei finanziamenti escano alla fine della trattativa e poi decideremo. Il che chiaramente è una mano tesa al Pd il quale insieme a Berlusconi aveva detto :”Perché si dovevano perdere questi 37 miliardi di Euro che noi prendiamo a prestito ?” vero onorevole Meloni. Però tutti li prenderemo a prestito .Anche se non li prendessimo a prestito da li, li prenderemo a prestito dai mercati. E li ci costerebbero parecchio.

Meloni:” Noi potremo riprendere 15 milioni d’interesse senza pagare nessuno

Polito:” La vera discussione è sapere quanto dobbiamo versare per riprendere quei miliardi. La verità è che il fondo ha una dotazione di 80 miliardi. Limitata. Se chiedessimo tutti quei 37 miliardi, quelli 80 miliardi non costerebbero e quindi bisognerebbe versare qualche altra cosa .Tutto questo è vero e va visto nel dettaglio perché il diavolo ha le corna ( ride la Meloni dicendo:” Appunto”). O si prendono con le tasse o in prestito e bisogna ragionare dove si devono prendere sti soldi”