A Piano di Sorrento la città risponde presente al test di screening

A Piano di Sorrento si è tenuta nella clinica San Michele e non solo la maratona iniziata lunedì pomeriggio di tamponi per la lotta anti Covid 19. Tale maratona salva salute della popolazione costiera è stata promossa dal sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino e dall’Asl Napoli 3 Sud.

Numerose le persone accorse per farsi sottoporre allo screening di massa. Ciò significa che la gente non solo è cosciente del pericolo ma ha anche un grosso senso della responsabilità nella salvaguardia della salute propria e delle altre persone. Ricordiamo che gli screnning di massa erano gratuiti ed offerti dalla città di Piano di Sorrento. Il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino ha poi rilasciato tramite un post su facebbook i dati relativi alla tre giorni di screenig.

Ecco il testo completo:

” Cari Concittadini Il Dipartimento di Prevenzione dell ASLna3sud mi ha comunicato i dati ufficiali ad oggi alle ore 14 dello screening Covid 19 :sono stati effettuati 2500 test rapidi di cui i soggetti positivi sono stati sottoposti secondo protocollo al tampone nasofaringeo ed ad oggi sono tutti risultati NEGATIVI al Covid 19.Altri sono in lavorazione.Da Domani Giovedi 20 agosto e fino a venerdi 21 agosto lo screening continuerà solo sulle sedi della Trinità Scuola M. Massa e di Via Ciampa Scuola G.Amalfi dalle ore 830 alle 20 previa prenotazione in loco ed indipendentemente dalla lettera alfabetica iniziale del cognome.Tale screening sta vedendo la partecipazione di cittadini di tutta la Penisola Sorrentina non solo di Piano di Sorrento.

Senso civico e di responsabilità di cui oggi c’e molto bisogno. Rispettiamo il distanziamento sociale Usiamo la mascherina Laviamoci spesso le mani Noi lavoriamo per la sicurezza della nostra Città e la salute dei nostri concittadini Vi aggiornerò appena ci saranno i prossimi risultati ufficiali.Vostro sindacoVincenzo Iaccarino”.