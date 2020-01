A Napoli sono tornate le notti magiche.

Due vittorie, due magie , tre goal che sanno di speranza di risalire la china.

Il Napoli di Gattuso dopo gli strafalcioni contro la Fiorentina è riuscito nell ‘impresa di fermare due corazzate del calcio italiano.

Ha riscattato non solo la brutta figura contro la squadra toscana ma anche quelle lacrime di quel bambino.

Lacrime che erano il simbolo della disperazione sportiva del Napoli.

Quelle lacrime e che si sono in lacrime di gioia.

Napoli riabbraccia il suo Napoli e d’incanto la squadra fa sei punti.

Gran merito delle vittorie va al pubblico e ai ragazzi delle curve. Loro hanno compreso il periodo ed sono ritornati sui loro passi.

Il vero tifoso è chi non abbandona la propria squadra.

E’ come un innamorato che quando si arrabbia vorrebbe lasciare la propria donna o chi ama ma dopo quando la vede in difficoltà non riesce a non sostenerla nei momenti bui e complicati della vita.

Altro merito va all’allenatore.

Gattuso è passato dall’allenatore più scarso del mondo al profeta della panchina.

Gli errori di Gattuso andavano sottolineati anche con veemenza e lui l’ha ammesso.

Ieri come con la Lazio ha proposto una squadra più equilibrata anche grazie al mercato che ha permesso al Napoli di comprare il nuovo Ciccio Romano, quel Demme che tanto bene ha fatto nel Lipsia e che sta confermando il tutto a Napoli.

Anche Lobotka ha dimostrato il suo valore quando è entrato.

Meriti vanno dati al capitano Insigne che ha abbandonato quegli atteggiamenti che sembravano stupidi e da bambino moccioso .

Atteggiamenti che avevano offuscato la sua classe cristallina.

Or si è reso conto della fascia che indossa( speriamo che non sia fruscio di scopa nov) e sta giocando divinamente.

Merito anche dei giocatori che hanno compreso il momento ed hanno iniziato a giocare come si deve, tranne qualcuno che gioca sempre di fioretto ma mai si sciabola.

Tutti questi ingredienti hanno fatto si che il Napoli vincesse contro la Lazio vincitrice della Coppa Italia 2018-19 e della Supercoppa italiana ed la Juve vincitrice del campionato scorso.

A Napoli fortunatamente sono tornate le notti magiche .