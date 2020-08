A dispetto di chi lo critica Insigne è sempre il migliore

Ha fatto di tutto per esserci al Camp Nou e nonostante la sconfitta del Napoli, Lorenzo Insigne ha giocato una grande partita. Per La Gazzetta dello Sport, che lo premia con un 7 in pagella, Insigne è il migliore degli azzurri: “Recuperato, miracolato, ispirato. Lorenzo con generosità offre palloni a chiunque si faccia vedere, Mertens e Lozano, e segna il rigore”. Mezzo voto meno da TMW: “Stringe i denti e recupera il big match che può valere la stagione. Ci prova come può, non solo col gol su rigore a fine primo tempo che tiene in vita le speranze del Napoli”.

I VOTI:

TMW: 6,5 La Gazzetta dello Sport: 7 Corriere dello Sport: 6,5 Tuttosport: 6 Corriere della Sera: 6 Il Mattino: 6,5

Persemprenapoli : Insigne 6,5 – Il migliore, alla faccia di chi lo critica ancora. Generoso. Da una mano sia in fase offensiva che in fase difensiva Segna il rigore del 3-1 e fornisce un assist a Lozano che poteva segnare il 3-2.