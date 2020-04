25 aprile 1945-25-4-2020. Ecco il significato oggi

Il 25 aprile di 75 anni fa l’Italia si liberava dell’oppressione e dalla paura di un governo fascista che al di la di alcune piccole cose buone, vedi ristrutturazione di alcun città, bonifica di aree paludose, aveva a causa forse della sua avidità di potere e forse per difendere i confini italiani dall’ avanzata di un folle tedesco che credeva di diventare un nuovo Cesare, mandato allo sbando un paese aggravando ancora di più la miseria che già regnava nel nostro paese. Aveva creato non solo distruzioni ma aveva generato la morte di tanti giovani che erano andati in guerra per difendere le assurde idee di un duce che di fronte ai tedeschi aveva perso quella personalità che tutti gli riconoscevano. Aveva trasformato l’Italia in un campo di guerra generando lotte fratricide tra chi teneva alla causa delle camice nere chiamati con il nome che metteva terrore, “squadristi”, e chi invece cercava con il sudore ed il sangue di dare la libertà ad un paese che era ridotto al lastrico. I primi a liberarsi, per dovere di cronaca dai fascisti e dai nazisti, fu il popolo napoletano che nel settembre del 1943 scacciarono il nemico da soli.

A perdere la vita non furono solo le persone adulte ma anche donne e bambini che anche loro fecero la loro parte, come fu raccontato magistralmente dal film di Nanny Loy” Le quattro giornate di Napoli”. Allora il popolo italiano insorse in maniera attiva contro un nemico visibile. Da allora ogni 25 aprile ha raccontato una liberazione In Italia sono accadute numerosi eventi. L’ultimo in ordine cronologico è tanto drammatico quanto difficile da combattere. Un nemico visibile è facile da combattere. Invece dopo 75 anni il popolo italiano ha dovuto fare una resistenza passiva al nemico Ora il significato della liberazione è più ampio. Adesso dobbiamo liberarci di questo maledetto virus che tante vittime, più della guerra sta facendo, e questo lo si può fare solo resistendo in maniera passiva, restando a casa e rispettando le norme di distanziamento sociale e utilizzando le mascherine. L’ Augurio che ci sentiamo di fare è chi ci si possa liberare al più presto del Coronavirus.