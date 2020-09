Toldo, messaggio a Gattuso: “In Italia nessuno come Meret”

Francesco Toldo, intervistato da Libero ha parlato dei giovani portieri italiani: «I giovani bravi ci sono sempre stati,ma prima c’era Buffon che faceva ombra. Ora che Gigi per età si è fatto da parte i ragazzi stanno prendendo sicurezza. La nostra scuola di portieri fin dalle giovanili resta la migliore- Questi ragazzi li conosco bene dal 2015, quando lavoravo nelle nazionali giovanili. Sono tutti bravi e possono fare belle carriere. Un nome? Scelgo Meret. Mi ha colpito molto, è già un gran portiere e sarà un pilastro delle squadre in cui giocherà per personalità e talento: Alex ha tutto per fare strada».