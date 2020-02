Tarallo: dare colpe a Meret è da incompetenti

“Ci vuole equilibrio in campo come insegnano a Coverciano qualsiasi modulo si attui, ma ci vorrebbe più equilibrio anche nelle critiche. Soprattutto da chi fa informazione in tv e stampa. Basta colpevolizzare sempre Meret”.

Luciano Tarallo, storico preparatori dei portieri del Napoli non ci sta. Non ha capito le critiche a Meret.”Soprattutto da parte di chi non ha la minima idea di cosa significhi giocare in porta”

Dopo la gara di Marassi in tanti hanno parlato di una sua responsabilità, specie sul gol di Quagliarella…

“Non esiste. Evidenzierei il movimento di Quagliarella. Da far vedere e rivedere nei settori giovanili. In pochi metri Quagliarella fa movimento in profondità e contro-movimento verso la palla. Palla che gli arriva dal lato destro opposto al suo contro-movimento. Cosa che determina un aumento di velocità del tiro”.

In che senso?

“Quando è che la palla subisce una variazione di velocità sostanziale? Quando il pallone che si vuole calciare si muove in direzione del piede. La palla subisce una sostanziale variazione di velocità si chiama coefficiente di restituzione minimo di 0.58. Con un guadagno di velocità pari quasi alla velocità precedente. Se la palla viaggiava a 80 km/h dopo l’impatto col piede di Quagliarella assume una velocità pari a circa 130 km/h”.

Tarallo si ferma un attimo, poi riprende. “Quagliarella con un movimento coxo-femorale, colpisce la palla da conferirgli un effetto prima ad uscire dallo specchio della porta per poi rientrare. Osservare poi oltre al gesto tecnico di Quagliarella, il suo sguardo dopo il contro-movimento fisso sul pallone. Strategia che permette di tenere costante l’angolo di elevazione dello sguardo (variazione incrementale). Questa corsa verso il pallone quasi come se avessero un appuntamento (spazio/tempo perfetto). Meret è incolpevole su questo goal meraviglioso, ogni tanto bisognerebbe applaudire il gesto dell’attaccante e non cercare sempre e comunque l’errore del portiere”.

C’è chi ha avuto da ridire anche in occasione del rigore…

“Vero ho sentito di nuovo la stessa critica della mano morta. Premessa: il rigore è imprevedibile. Diventa imparabile quando la velocità di tiro supera i 100km/h. Il pallone in quel caso viaggia alla velocità di 28 metri al secondo. Per superare la linea di porta impiega quindi 40 centesimi di secondi. Il tempo di reazione di un portiere professionista è di circa 30 centesimi di secondi. Gabbiadini in questo caso calcia il rigore fortissimo fregandosene del problema di ottimizzazione (trade/off) velocità e accuratezza. Poteva andare incontro ad un calo di precisione ed invece in quel tiro ottiene tutto. Nonostante ciò Meret la sfiora con le dita. Forse, dico forse, rivedendo qualche fermo immagine del rigore se dovessi dare un suggerimento a Meret, proverei a recuperare qualche centimetro mettendo i piedi sulla linea di porta, soprattutto il sinistro. Centesimi di secondi che a volte potrebbero fare la differenza”.