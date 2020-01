Sky – Accordo definitivo per Lobotka, domani sarà in Italia

Dalla Spagna all’Italia, il biglietto d’aereo probabilmente già sarà prenotato perché è atteso per domani nel Belpaese Stanislav Lobotka, prossimo centrocampista del Napoli. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro ha chiuso definitivamente l’operazione con il Celta Vigo, raggiungendo finalmente l’accordo, dopo aver già trovato da tempo l’intesa con il calciatore.

CIFRE E DETTAGLI – Alla fine la quadra è stata trovata: 20 milioni di euro di parte fissa, più altri 4 di bonus – si legge sul sito dell’esperto dell’emittente satellitare Gianluca Di Marzio – difficilmente raggiungibili. Per la giornata di domani il classe ’94 arriverà in Italia e già nel pomeriggio sosterrà le visite mediche. Poi ci saranno le firme e l’ufficialità: ecco il doppio colpo a centrocampo per il Napoli.