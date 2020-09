Signori si parte: questo il Napoli che sfiderà il Parma prima di pranzo

Campionato nuovo, Napoli, per il momento, vecchio. Non c’è stato tempo per fare esperimenti, Gattuso riparte da dove aveva lasciato. 4-3-3, e nessun nuovo arrivo in campo. Neanche Osimhen, l’acquisto più costoso di sempre, 50 milioni più un po’ di finanza creativa.

Si parte con i vecchi, sostanzialmente con due soli dubbi di formazione. Quello legato al portiere, il cui nodo non è stato ancora, colpevolmente, sciolto. E quello legato a Koulibaly. Il difensore franco senegalese mentalmente ha già lasciato Napoli. Il mercato non si è ancora mosso, e lui è a tutti gli effetti un giocatore azzurro, ma sarebbe davvero un azzardo mandarlo in campo.

Per il resto formazione fatta, quella titolare dello scorso anno, almeno da quando la squadra, con Gattuso, è stata più o meno completata. Si parte senza Osimhen. Non volendo rinunciare a Mertens, Gattuso aveva tre alternative. Cambiare sistema di gioco, 4-2-3-1, ma in questo caso mancano i due da mettere davanti alla difesa. Si poteva spostare “Ciro” sulla fascia: ma a sinistra c’è Insigne, a destra il belga fa fatica. La terza opzione è quella dii lasciare in panchina il nuovo arrivato. Scelta allo stesso tempo comoda e difficilissima. Comoda perché non c’è bisogno di provare nulla, ci sono già gli automatismi. Difficile perché non si può lasciare fuori a cuor leggero l’acquisto principale. In ogni caso sembra questa la scelta di Ringhio.

Non c’è più Callejon, ed è una grave perdita. Chi prenderà il suo posto? Non mancano le alternative. C’è Politano che a gennaio sostanzialmente è stato preso per questo motivo. L’ex Inter a dire il vero non ha mai entusiasmato, ma al momento è lui la scelta logica. Ma ci sono anche Lozano, per un Napoli iper aggressivo, e Fabian, che però non ama la posizione. Oggi dovrebbe toccare a Politano. Ma il cantiere è aperto. Può succedere di tutto nelle prossime occasioni, magari già oggi a gara in corso.

Ricapitolando: Meret (Ospina); Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.