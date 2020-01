Si va verso la conferma della squadra che ha perso con l’Inter, con Ospina tra i pali

L’indisponibilità di Meret è solo l’ultimo inconveniente in casa Napoli. Oltre al portiere titolare, mancheranno Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam e Mertens. Non è fortunato Gattuso che si trova una squadra col morale a pezzi, un calendario terribile e l’infermeria piena. Ma non ha senso cercare alibi. Sono cose che capitano nel calcio. E bisogna scendere in campo lo stesso.

La formazione a questo punto potrebbe essere la stessa di lunedì scorso contro l’Inter, con la sola variante di Ospina tra i pali. L’unico dubbio resta quello legato al centrale difensivo, Luperto o Di Lorenzo (in questo caso con Hysaj sulla fascia). Per il resto mosse obbligate. In attese dei due nuovi centrocampisti non ci sono alternative.