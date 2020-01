Sette chili in sette giorni, il Napoli mette su muscoli

Di Vincenzo Famiglietti

Subito dopo l’imbarazzante sconfitta con la Fiorentina era addirittura corsa voce di una richiesta di dimissioni da parte di Rino Gattuso, allarme subito rientrato. Poi la svolta, un jackpot che farebbe rabbrividire i più centenari casinò di Las Vegas. La doppia esilarante vittoria al San Paolo, su Lazio (Coppa Italia) e Juventus, è l’apice di una vigorosa terapia che aveva già dato primi incoraggianti sintomi a Roma, proprio al cospetto del gruppo Inzaghi, per poi soffrire di una riacutizzazione del malanno una volta malmenati dai viola. Roba passata. Incidenti di percorso o di crescita. Ora però sembra davvero essersi fatto il grande salto.

Il Napoli è cambiato, rivoltato come un calzino ed abbellito da un allenatore giovane che mai prima di ora aveva veramente convinto nei suoi precedenti, ma che ora si propone come new entry nell’Olpimpo dei grandi italiani della panchina. E tutto, conti alla mano, in appena sette giorni. Vorace ed aggresivo il Napoli con la Lazio, martedì scorso, tempestivo nelle chiusure difensive, baciato a tratti dalla fortuna ma iellato a sua volta; presatazione molto simile a quella che ha mandato a casa con l’umore malmostoso i due reprobi, ingombranti ex, oggi virali nemici: Higuain e Maurizio Sarri.

Un film italiano di una ventina di anni fa raccontava di come una miracolosa dieta potesse far perdere tanti chili di peso corporeo in appena una settimana, il Napoli di Gattuso ne ha messi altrettanti nel medesimo lasso temporale ma di massa muscolare, energia fisica e nervosa. Ed idee.