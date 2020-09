Serie A, Napoli-Genoa da «1» fisso: il colpo rossoblù dopo 11 anni vale 9 volte la scommessa

Al debutto stagionale, la settimana scorsa, hanno fatto entrambe il pieno: Napoli e Genoa si affrontano domenica pomeriggio al San Paolo (ore 15.00) per continuare il cammino positivo e dare corpo ai rispettivi obiettivi. Secondo i betting analyst di 888sport.it, i partenopei si troveranno in testa al campionato a punteggio pieno dopo questa sfida. Il successo dei padroni di casa infatti è offerto a 1,32, una quota bassa dovuta alla diversa caratura delle due formazioni e ai 16 risultati utili consecutivi ottenuti dal Napoli contro il Genoa (11 vittorie e 5 pareggi). Poche chance di vedere un pareggio pagato 5,60 volte la posta, ancora più difficili i tre punti del Grifone, in lavagna a 9,00. Una valutazione molto alta, complice il fatto che l’ultima vittoria del Genoa al San Paolo manca dal febbraio 2009 (0-1, grazie a una rete di Bosko Jankovic).

Sarà comunque una sfida piena di gol. Almeno secondo i bookmaker, che quotano l’Over 2,5 ad appena 1,57, contro l’Under a 2,38. Mentre tra i primi goleador della partita è favorito Dries Mertens: un suo goal è offerto a 4,00, seguito dal giovane talento Victor Osimhen a 4,30. Tra gli uomini del Genoa invece attenzione a Mattia Destro e all’ex Juventus Andrea Favilli fissati rispettivamente in lavagna a 11,00 e 12,00.