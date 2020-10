Sconcerti: ecco perché il Napoli non perderà la partita a tavolino

Analisi lucidissima quella di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera oggi in edicola. Il Napoli, leggi alla mano, non può perdere la partita a tavolino. Ma senza una riforma del protocollo il campionato di serie A non arriverà a Natale.

Ecco uno stralcio dell’editoriale di Sconcerti.

Il Napoli non perderà la partita con la Juve a tavolino. Finché il caso rimarrà in mano al calcio sì, poi interverranno regole sanitarie nazionali che sono tutte dalla parte del Napoli.

Ma la vittoria legale del Napoli aprirà una strada che non farà arrivare il campionato a Natale. Sarà riempito di rinvii fino a essere travolto. Se cade il compromesso per cui un positivo viene considerato un infortunato, lo si isola per sette giorni e si va avanti con gli altri; se cioè un positivo torna a essere un cittadino qualsiasi, se si devono rispettare le regole nazionali e regionali, non si può giocare a calcio.