Questo lo stralcio dell’editoriale di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera in cui si occupa del Napoli.

C’è qualcosa di nuovo nel Napoli di Gattuso, altro primatista, che gioca con due mezzali tecniche, Fabian Ruiz e Zielinski, due ali come Lozano e Insigne, più Mertens e Osimhen. Il risultato è eccezionale, ma il Genoa è via via scomparso.