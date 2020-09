Mario Sconcerti dalle pagine del Corriere della Sera boccia il Napoli. Collocato in terza fascia, dopo Juve e Inter, che si giocheranno lo scudetto. Ma anche alle spalle di Lazio, Milan ed Atalanta. Azzurri e Roma in terza fascia. “Anche se le differenze con le tre che le precedono sono minime” ha aggiunto l’editorialista, ex direttore del Corriere dello Sport.