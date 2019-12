Sassuolo a tutto tondo. I neroverdi hanno un mucchio di certezze tattiche e sono un avversario da non sottovalutare per il Napoli di Gattuso

Emozioni contrastanti al Mapei Stadium

Sassuolo – Napoli è una partita dal diverso contenuto emozionale. Da un lato, i padroni di casa, ansiosi di voler dimostrare quanto il positivo avvio di stagione abbia prodotto solide certezze negli emiliani. Dall’altro, gli azzurri, in crisi profonda. Ai limiti dell’irreversibile. Incapaci di avere un briciolo di continuità, almeno nei risultati. Visto e considerato che, del gioco arabescato e spumeggiante, marchio di fabbrica del Napoli fino ad un paio di stagioni orsono, se ne sono abbondantemente perse le tracce durante la gestione tecnica di Mister Curriculum.

La gara del Mapei Stadium, dunque, potrebbe lanciare il Sassuolo verso posizioni di classifica che i neroverdi mai si sarebbero aspettati. Oppure certificare la congiuntura negativa dei partenopei. Finiti in un limbo da cui faticano ad uscire. Al punto da costringere ADL ad affidare le speranze di risalita a Ringhio Gattuso.

Sassuolo, identità tattica e tenuta mentale

L’avversario del Napoli, in questo senso, non è certamente tra quelli più comodi da affrontare. Non solo per una mera questione di ambizioni e motivazioni. Roberto De Zerbi, infatti, ha forgiato il Sassuolo a sua immagine e somiglianza. Una squadra, insomma, con una precisa identità. Intenzionata ad affrontare gli azzurri senza eccessivi timori reverenziali. Vogliosa di mettere subito alla prova la tenuta tattica e mentale dei ragazzi di Gattuso. Che tendenzialmente non si snatura, in funzione delle caratteristiche dell’avversario di turno. Al contrario, scende in campo per giocare sempre in una certa maniera, secondo principi ben definiti.

Così, l’uscita della palla dalla difesa, la capacità di “disegnare” continui triangoli per sfruttare la superiorità numerica, la ricerca del terzo uomo come destinatario finale del passaggio smarcante, saranno senz’altro i principi che il Sassuolo adotterà per cercare di sorprendere il Napoli.

Possesso e pressione sono le armi volute da De Zerbi

Un atteggiamento propositivo e nient’affatto speculare, fondato sul possesso e sulla pressione al portatore di palla, in ogni zona del campo, utile a riconquistare l’attrezzo, per tornare ad offendere quanto prima possibile. I neroverdi non attuano un calcio verticale. In effetti, soltanto in rarissime occasioni sviluppano rapide ripartenze. Preferiscono, invece, attaccare con estrema calma. Tenere quanto più possibile la palla tra i piedi, costruire dal basso e prendere campo gradualmente. Affinchè la squadra possa salire in blocco, rimanendo costantemente stretta e corta.

Tuttavia, c’è un però, che non deve essere trascurato. Nell’indole di De Zerbi, ovunque abbia allenato, c’è una certa fluidità di pensiero. Una duttilità che gli suggerisce, in talune circostanze, di adottare un sistema di gioco diverso da quello solitamente utilizzato, caratterizzato dal doppio mediano ed il terzetto di trequartisti, a supporto della punta.

A prescindere dalla disposizione numerica dei giocatori, a fare la differenza, domenica sera, sarà l’equilibrio nelle due fasi. Che il Sassuolo sviluppa creando appositamente adeguati movimenti.

Consigli è il primo ad impostare

Cominciando a giocare la palla già dal portiere. Si tratta di un meccanismo delicato. Giacchè si poggia su un presupposto rischioso, che necessita di un estremo difensore sicuro nella gestione del pallone con i piedi. Consigli, appunto, è fondamentale nell’attirare gli avversari in avanti. Solitamente, il primo passaggio è un rasoterra corto verso i difensori, che gli restituiscono subito il pallone. La combinazione serve ad attirare in una trappola la controparte. Con il passaggio “a specchio” verso Consigli, il Sassuolo determina sovrannumero in zona palla. Se gli avversari decidono di alzarsi, per pressare il portiere, lasciano ampi spazi alle proprie spalle, occupati dai neroverdi attraverso il gioco posizionale.

L’importanza dei centrali difensivi nel gioco di posizione

La reticenza degli emiliani a saltare le linee di trasmissione, optando eventualmente per un lancio lungo, verso la punta, tatticamente, è una conseguenza naturale della scelta filosofica di De Zerbi. Nel gioco di posizione è irrinunciabile il contributo dei centrali. Romagna e Ferrari, si schiacciano molto per creare spazio, in modo da rendere più difficile e azzardato il pressing avversario. Spesso favoriscono la ricerca del compagno libero, giocando passaggi intelligenti tra le linee. Se uno dei due difensori centrali dovesse avanzare palla al piede, determinerebbe una reazione a catena, con il coinvolgimento diretto della mediana.

I movimenti della mediana condizionano tutto il Sassuolo

Normalmente, il centrocampo del Sassuolo è composto da un metodista e due interni. Ma con il Napoli, De Zerbi pare orientato ad usare il doppio pivote: Locatelli e Magnanelli. Va tenuto presente che, rispetto al tradizionale trittico di centrocampo, poter contare sul doppio mediano rende ancora più difficile la pressione agli avversari. Sia l’ex enfant prodige del settore giovanile del Milan, che lo storico capitano (al Sassuolo dal 2005, in C2) si orientano molto verso la palla, con l’intenzione di offrire incessantemente un valido supporto al compagno in possesso.

Le alternative, per continuare a palleggiare, sono almeno tre. Un centrocampista si abbassa a sostegno dei difensori, per ricevere lo scarico. Oppure si allinea ad un centrale difensivo, che resta basso, creando spazio per l’altro, che conduce palla. Altrimenti si muove senza pallone, in relazione alla posizione del compagno di reparto, portandosi via l’uomo.

La squadra di De Zerbi combina molto sugli esterni, disegnando triangoli in fascia, per creare densità in zona possesso, e spingere l’avversario a muoversi in blocco verso quello spazio. Immediatamente dopo, ribalta il gioco al centro oppure in direzione del lato debole. Se non c’è una soluzione adeguata, i neroverdi non forzano mai l’imbucata. Al limite, tornano indietro, per iniziare di nuovo il giropalla.

Berardi, da talento inespresso a certezza di stagione

Del resto, De Zerbi vuole un calcio organizzato, in cui la ripartizione degli spazi è un principio inderogabile. Ma lascia ampio margine di valutazione discrezionale alla creatività individuale in fase di finalizzazione. In fin dei conti, nell’ultimo terzo di campo, il gioco del Sassuolo è largamente condizionato dal talento cristallino, seppur a tratti altalenante, di Berardi e Boga.

Due che non hanno alcuna lacuna tecnica, sanno essere creativi e fanno pure gol. L’unico interrogativo è dettato dalla cronica mancanza di continuità, che ne ha influenzato, in negativo, lo sviluppo di una carriera che forse prevedeva ben altre prospettive di crescita.

Il ragazzo originario di Cariati Marina adesso ha 25 anni e spera che la cura De Zerbi possa finalmente consentirgli di esplodere definitivamente. Potenzialmente devastante quando parte da destra. Accarezza il pallone con il sinistro, per saltare l’avversario diretto in dribbling e calciare poi in porta. Nondimeno, il miglioramento di Berardi è arrivato nell’interazione con la manovra collettiva.

De Zerbi ne ha sollecitato le abilità, non circoscrivendone il coinvolgimento in fase offensiva, esclusivamente inquadrato nel ruolo di esterno a piede invertito. L’allenatore sta provando a sfruttarlo molto di più in un oscuro lavoro di collaborazione con i centrocampisti. Berardi non si limita a muoversi senza palla negli spazi e con i giusti tempi di reazione, tagliando verso la porta. Adesso ha aggiunto la capacità di agire a tutto campo, migliorando sensibilmente quando viene a prendersi il pallone e imbuca assist in controtempo, sui movimenti della linea difensiva avversaria.

L’anarchico Boga ha trovato finalmente la sua dimensione

Il gioco di possesso ed il calcio posizionale di De Zerbi sembrano alchimie tattiche perfette per esaltare un giocatore come Boga. Molto rapido. Dalle spiccate abilità offensive. Estremamente dotato nei fondamentali. Nonostante abbia solo 22 anni, l’ivoriano nato a Marsiglia, salta gli avversari con una facilità disarmante, manco fossero birilli. Partendo dalla sinistra, si accentra e crea occasioni a ripetizione. L’intenzione di De Zerbi è quella di trasformarlo, da estemporaneo dribblatore, in attaccante completo. Affidabile nei ripiegamenti sotto la linea della palla e non solamente quando può anarchicamente dare libero sfogo a quella micidiale combinazione di tecnica e velocità.

Francesco Infranca

