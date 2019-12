Sassuolo-Napoli 1-2, LE PAGELLE: Allan ed Elmas rompono la maledizione

Da pochi minuti è finito posticipo di Serie A della 17° giornata, match giocato al Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli, terminato 1-2 per gli azzurri:

Parte meglio la formazione di De Zerbi in gol con Traoré sugli sviluppi di un cross dalla sinistra. Ma nella ripresa il Napoli cresce di livello e trova la rimonta avviata dal gol di Allan e completata poi con l’autogol di Obiang sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il Napoli vince all’ultimo respiro, batte il Sassuolo e ritrova un successo che in Serie A mancava dal 19 ottobre. Vittoria molto importante per il cammino degli azzurri in campionato.

NAPOLI (4-3-3)

Meret 6

Non è esente da colpe sul gol di Traoré. Sbroglia qualche situazione pericolosa sia nel primo tempo che nella ripresa

Di Lorenzo 6

Soffre Boga, che lo costringe a stare basso, ma tiene botta e gli prende le misure. Nel secondo tempo viene adattato da centrale di sinistra, mettendoci il solito impegno e la solita concentrazione.

Manolas 6.5

Parte con qualche difficoltà. Poi cresce e la sua prova è positiva anche se ancora non convince in fase di impostazione.

Luperto 6

Non commette errori particolari. Esce a causa di un problema all’adduttore

(46′ Hysaj 6,5)

Sbaglia poco o nulla in fase difensiva, in fase offensiva alterna cose buone ai soliti errori tecnici. Non gli viene concesso un rigore netto.

Mario Rui 5

In avvio si fa trovare pronto sul colpo di testa di Locatelli e salva quasi sulla linea. Poi la sua partita è una continua parabola discendente. Si fa trovare impreparato in occasione del vantaggio neroverde, si fa scappare alle spalle Traore e il Napoli va sotto. Nel secondo tempo rischia ancora con una marcatura troppo soft su Muldur. Nervoso, impreciso, non una partita sufficiente la sua.

Zielinski 5.5

Non riesce ad incidere come ha fatto in passato. La sua stagione deve ancora prendere il volo

Allan 7

Torna a giocare da mezzala, ruolo in cui si trova evidentemente più a suo agio. Primo tempo di sofferenza, poi nella ripresa diventa protagonista assoluto. Segna un gol da centravanti puro, un gol che rianima il Napoli che sembra tornare quello d’inizio stagione. Il mastino “sembra” ritornato.

Fabian Ruiz 5

Non gli riesce nulla, leggerissimo nei contrasti, superficiale nelle giocate e sbaglia molti passaggi. L’esperimento da vertice basso si può ritenere fallito. Sbiadito

(70′ Elmas 7)

Entra bene in partita a venti dal termine al posto di uno sbiadito Fabian Ruiz. Ci mette più qualità dello spagnolo, ma soprattutto trova un gol d’importanza vitale per il Napoli. Un gol che può ridare un senso a questa stagione.

Callejon 5.5

Gattuso torna al passato con vecchio modulo e vecchio interprete. Sbaglia un gol fatto prima di realizzarne uno in fuorigioco e prontamente annullato

Milik 6,5

Decisivo un velo per Allan sull’1-1. Fa da boa e a sportellate lottando su ogni pallone. Questa volta non arriva il gol ma il suo contributo è importantissimo per i compagni.

(77′ Mertens 6,5)

Molto vivace sfiora il 2-1 in due occasioni

Insigne 5,5

Qualche lampo isolato. Ma è ancora il lontano parente del giocatore al top della forma

Gattuso 6

Il tecnico azzurro centra la sua prima vittoria in pieno recupero e questo ha un valore importantissimo sulla psicologia dei calciatori. Bisogna lavorare sulla grande difficoltà del primo tempo e ripartire dalla reazione del secondo.

