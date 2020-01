Sarr’ aggiato?

Il Napoli batte la Juventus dell’ex Maurizio Sarri con il risultato di 2-1, grazie alle reti per gli azzurri di Zielinski al 63° , Insigne all’86° ed al 90° di Cristiano Ronaldo per i bianconeri.

Grande atmosfera al San Paolo grazie ai circa quarantamila sugli spalti, con presenza di tanti bambini e soprattutto il ritorno, in una partita di campionato, del tifo organizzato .

Dopo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio , il Napoli si è riconfermato , annichilendo la Juventus nel primo tempo e abbattendola con due vere pugnalate nella ripresa.

Amaro ritorno dell’ ex Maurizio Sarri , accolto da sonori fischi sia al momento della presentazione delle formazioni diramate dallo speaker, che durante lo svolgimento della partita.

In conferenza stampa il tecnico Toscano è sembrato turbato più dalla sconfitta che dai fischi ricevuti.

Gli azzurri sono sembrati subito sicuri e tranquilli, impostando la partita con ripartenze dal basso, rischiando anche più volte la giocata , sintomo di tranquillità.

Grandi meriti al mister Gattuso che in solo otto giorni ha rivoluzionato il gioco , passando dalla bruttissima figura contro la Fiorentina , ad una suntuosa partita contro i pluricampioni bianconeri, intervallata dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia raggiunti in settimana grazie al gol di Lorenzo Insigne contro la Lazio .

Lorenzo Insigne , a dir poco il migliore in campo, con giocate illuminanti ed artefice del secondo gol risultato decisivo per la vittoria, si candida come condottiero di questa seconda parte di campionato.

E’ veramente difficile trovare qualche insufficienza tra le prestazioni dei calciatori partenopei. Tutti sono stati all’altezza, restando compatti e chiudendo tutti i varchi alla seconda squadra di Torino.

Una piccola curiosità si registra a Poggiomarino , piccolo paese del vesuviano , dove al triplice fischio finale dell’arbitro Mariani , il parroco della Parrocchia Sant’Antonio di Padova , Don Aldo D’Andria fa suonare le campane a festa. Era accaduto già quel maggio del 2018, quando il gol al novantesimo di Koulibaly regalò il successo al partenopei aprendo la lotta allo scudetto.

Lino Gallo