Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi elogia l’Inter dopo la vittoria del San Paolo:

“Ma sul piano della mentalità, l’Inter deve crescere. A Napoli ha preso gol perché si è abbassata e attirato il nemico in area. Un rischio. Dalle mie parti dicono: se c’è il becchino in casa, vuol dire che c’è il morto. Scudetto? Se la giocherà fino in fondo con la Juventus” le sue parole.

