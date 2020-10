Ridiamo per non piangere: ecco la tesi della FIGC sul problema Juve-Napoli

Secondo il Corriere della Sera gli avvocati della FIGC sostengono che l’ASL di Napoli ha commesso un errore nel suo provvedimento.

“Nessuno è così sciocco dal sostenere che le Asl non abbiano alcuna competenza in materia, ma possono intervenire solo se, nel loro territorio, di fronte a casi cogenti (un aumento pericoloso dei contagi, una situazione preoccupante nelle terapie intensive) sia necessario impedire al gruppo squadra di muoversi per svolgere allenamenti e partite. Va però adeguatamente motivato, cosa che — secondo gli avvocati della Figc — non ha fatto la Asl di Napoli quando ha impedito alla squadra di andare in aeroporto, comportandosi come se il protocollo non esistesse”.

Uno si chiede: e cosa c’entra la FIGC in tutto questo? L’ASL non risponde certo alla federcalcio del suo operato. Per altro non ha neanche sottoscritto il protocollo siglato. Se la Costituzione ha delegato alle Regioni la competenza in materia sanitaria, che valore ha un protocollo non sottoscritto dai diretti interessati?

In ultima analisi: ammesso e non concesso che l’ASL abbia sbagliato, il Napoli che c’entra? E di conseguenza, la FIGC a che titolo parla sull’argomento?