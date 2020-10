Sky Sport ha riportato aggiornamenti sulle mosse immediati del Napoli per scongiurare la sconfitta a tavolino per 3-0 contro la Juventus e il punto di penalizzazione in classifica.

Secondo Massimo Ugolini, il presidente Aurelio De Laurentiis si rivolgerà direttamente al TAR del Lazio, sottoponendo le disposizioni della ASL, da noi mostrate in mattinata, che hanno impedito la partenza della squadra azzurra verso Torino.