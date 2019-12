Report allenamento Napoli

Seduta mattuitina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma domenica alle ore 20.45 al Mapei Stadium per la 17esima giornata di Serie A.

La squadra ha svolto la sessione sui campi 1 e 2. In avvio fase dedicata a circuiti di attivazione.

Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi svolgendo prima esercizi atletici e di seguito applicazioni su situazioni tecniche.

Chiusura con lavoro tattico ed esercitazioni al tiro.

Mertens ha svolto allenamento in palestra.

Terapie per Maksimovic e Koulibaly.