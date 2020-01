Report allenamento del Napoli

Brutte notizie per il Napoli: Koulibaly non è ancora rientrato in gruppo. La conferma arriva dal report dell’allenamento di questa mattina in vista della Lazio. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione col pallone. Successivamente lavoro atletico finalizzato alla velocità. Di seguito esercizi di possesso palla e seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie e lavoro differenziato per Koulibaly. Terapie per Ghoulam. Domani seduta pomeridiana e poi partenza per Roma. Lo riporta il Napoli sul proprio sito.